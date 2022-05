Der Kinderschutzbund Ludwigshafen hat aus einer besonderen Spendenaktion 6000 Euro bekommen. Die Filialen des Reformhauses Escher haben sogenannte Spendentaschen verkauft. Die Spendentaschen waren mit einem Warenwert von 60 Euro aus dem Reformhaus-Sortiment bestückt. 15 Euro gingen als Spende an den Kinderschutzbund. „Damit wird ein sehr wichtiger Beitrag für die Arbeit der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter mit hilfsbedürftigen Kindern und Jugendlichen geleistet“, sagt Vorsitzende Marion Schneid.

Der Ortsverband Ludwigshafen setzt sich seit 1977 für die Belange der Kinder ein. Die hauptamtlich geführten Bereiche decken die Kinderbetreuung in der Tagespflege, den begleiteten Umgang und den Kinderschutzdienst ab. Mit Kursen bietet der Ortsverband Kindern und Eltern Orientierungshilfen an. Viele durch Spenden finanzierte Projekte unterstützten insbesondere Kinder aus sozial schwachen und bildungsfernen Familien. Seit einigen Jahren führen Ehrenamtliche das „Stöberstübchen“, in dem gebrauchte Kleidung und Spielsachen an Bedürftige weit unter Marktpreisen verkauft werden, so Schneid.