Ein Lehrer aus der Vorderpfalz soll kinderpornografisches Material besessen und sich beschafft haben. Die Ermittler sichten noch Beweismittel. Der Verdächtige schweigt.

Ermittler haben am 4. März die Arbeitsstätte und das Wohnhaus eines Lehrers aus der Vorderpfalz durchsucht. Die Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalpolizei ermitteln gegen den Mann wegen des Verdachts des Besitzes beziehungsweise der Beschaffung von Kinderpornografie. Wie Angelika Möhlig, Leitende Oberstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft Landau, damals im RHEINPFALZ-Telefonat erläuterte, sind bei diesen Durchsuchungen etliche Datenträger sichergestellt worden. Nach RHEINPFALZ-Informationen sind im März knapp 50 Asservate, also Speichersticks, Laptops, Mobiltelefone oder Tablets beschlagnahmt worden. Und mit der Durchsicht der Inhalte, die sich auf diesen Speichermedien befinden, sind die Ermittler auch immer noch beschäftigt. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft auf RHEINPFALZ-Nachfrage bestätigt. Konkrete Erkenntnisse gibt es – zumindest für die Öffentlichkeit – noch nicht. Wenn sich die Ermittler Hoffnungen darauf gemacht hatten, dass ihnen der Verdächtige mit einer Aussage zu den Vorwürfen die Arbeit etwas erleichtern würde, so hat sich diese Hoffnung bislang zumindest nicht erfüllt. Wie die Beamten ebenfalls mitteilen, schweigt der Mann weiterhin zu den Anschuldigungen.