Unter dem Motto „Zusammen-Wachsen mit Geschichten“ laden die Stadtbibliothek und die Stadtteil-Bibliotheken vom 7. bis 30. November zu den vierten Kinderliteraturtagen ein.

Die Veranstaltungsreihe beinhaltet Figuren- und Musiktheater, Lesungen, Erzählveranstaltungen, Bilderbuchkinos, Kamishibai-Theater, Hörspiel-Workshops, eine Geschichtenwerkstatt und Fortbildungsveranstaltungen für Erwachsene, erstmals auch online. Veranstaltungen für Erwachsene richten sich an Pädagogen, Erzieher, Eltern und Tagespfleger.

„Mit viel Freude haben die Kinder in Ludwigshafen ihre Kinderliteraturtage 2021 gefeiert. Groß war das Bedürfnis, nach der schwierigen Zeit durch die Corona-Pandemie wieder gemeinsam etwas zu erleben, mit anderen in die spannende und aufregende Welt der Geschichten eintauchen zu können“, berichtete Stadtbibliotheksleiterin Tanja Weißmann. Geschichten hätten das Potential, Kinder in ihrer sozialen Entwicklung zu fördern und somit auch seelisch zu stärken.

Sie erzählten ihnen von Freundschaft, Liebe, Hilfsbereitschaft, Respekt und Mitgefühl. Kinder hörten in Geschichten aber auch von Konflikten und die Bedeutung von Kompromissbereitschaft und Verantwortungsgefühl. Sie zeigten positive Möglichkeiten auf, Probleme zu lösen und kreativ und konstruktiv mit schwierigen Situationen umzugehen. Geschichten förderten überdies soziales Lernen und unterstützten Kinder bei der Entwicklung sozialer Kompetenzen.

Soziale Kompetenzen entwickeln

Dem wolle die Stadtbibliothek mit den Kinderliteraturtagen Rechnung tragen. Eröffnet werden die Veranstaltungswochen am 7. und 8. November in den Stadtteil-Bibliotheken. Dort bietet Jörg Hilbert eine vergnügliche Stunde mit Ritter Rost, bei der nicht nur aus dessen bekannten Geschichten vorgelesen wird, sondern auch ein paar beliebte Ritter-Rost-Lieder gesungen werden. Hilbert hat Kommunikations-Design studiert und lebt als freier Autor und Illustrator im Ruhrgebiet.

Die Termine

Montag, 7. November, 8.30 Uhr, Stadtteil-Bibliothek Gartenstadt, Königsbacher Straße 14

Montag, 7. November, 10.30 Uhr, Stadtteil-Bibliothek Ruchheim, Paul-Münch-Haus Fußgönheimer Straße 13

Dienstag, 8. November, 8.30 Uhr, Stadtteil-Bibliothek Oppau, Edigheimer Straße 34

Anmeldung

Der Eintritt zu den Veranstaltungen der Kinderliteraturtage ist frei. Anmeldungen sind zu allen Veranstaltungen erforderlich unter Telefon 0621 504-2596 oder Mail kinderbibliothek@ludwigshafen.de. Weitere Infos im Netz: www.ludwigshafen.de/stadtbibliothek.