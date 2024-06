„Bienvenue“ oder „Benvenuto“: Wer die neue Kinderklinik am St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus in der Gartenstadt betritt, dem sticht sofort ein himmelblaues Plakat mit Wolke ins Auge. Fast 2000 Patienten hat der Willkommensbanner in fünf Sprachen bereits begrüßt.

Eine Kinderklinik ist ein Ort, den Familien natürlich am liebsten meiden. Aber wenn sie schon mal ins Krankenhaus müssen, sei es nun als Besucher oder Patient, dann sollen sie