Was es bedeutet, Mentor oder Mentorin zu sein – darum geht es bei einem Infoabend der Organisation Kinderhelden am 19. März in der Stadtbibliothek.

Viele Menschen in der Region wünschen sich mehr Zusammenhalt, mehr Chancengerechtigkeit und mehr Demokratie im Alltag. Doch wie lässt sich dieses Bedürfnis konkret in Handeln übersetzen – direkt vor der eigenen Haustür in Ludwigshafen? Demokratie lebt nicht allein von Wahlen und komplexen politischen Entscheidungen. Sie lebt auch davon, dass Menschen sich dort einbringen, wo sich ein erstes gesellschaftliches Verständnis formt – und zwar im Kindesalter. Gerade junge Menschen aus schwierigen Lebenssituationen haben oft schlechtere Startbedingungen. Fehlende Unterstützung oder Unsicherheiten im schulischen Alltag erschweren es, Stärken zu entwickeln, Vertrauen in die eigenen Potenziale aufzubauen und optimistisch in die Zukunft zu blicken. Einen konkreten Ansatz, wie gesellschaftliches Engagement direkt vor Ort wirken kann, bietet die gemeinnützige Organisation Kinderhelden.

Ihr Mentoring-Programm bringt engagierte Erwachsene mit Grundschulkindern zusammen, die von zusätzlicher Unterstützung profitieren. Im Mittelpunkt stehen gemeinsame schulische und außerschulische Aktivitäten. Mentorinnen und Mentoren nehmen sich zwei Stunden pro Woche Zeit für das Kind, hören zu und werden so zu einem wichtigen Begleiter auf seinem Bildungsweg.

Möglich ist diese ehrenamtliche Förderung für Ludwigshafener Grundschüler an der Rupprechtschule, an der Goetheschule Nord und an der Brüder-Grimm-Schule. Das Mentoring-Programm von Kinderhelden wird in Ludwigshafen in Kooperation mit der BASF im Rahmen des gemeinsamen Projekts „Chancenzünder²“ umgesetzt. Ziel ist es, die Kinder über eine 1:1-Begleitung zu stärken und nachhaltige Beziehungen zu schaffen.

Teilnahme ist unverbindlich

Zugleich haben viele Interessierte Fragen: Bin ich überhaupt geeignet? Wie läuft der Aufnahmeprozess ab? Welche Unterstützung erhalte ich von während des Engagements von Kinderhelden? Antworten darauf gibt ein Infoabend von am Donnerstag, 19. März, 18.30 Uhr, in der Stadtbibliothek Ludwigshafen, Bismarckstraße 44-48, Eingangshalle. Vorgestellt wird, wie Mentoring konkret funktioniert, wie Kinder und Mentorinnen oder Mentoren zusammengeführt werden und welche Begleitung Ehrenamtliche während der gesamten Zeit erhalten. Die Teilnahme ist unverbindlich und richtet sich an alle, die sich vorstellen können, sich persönlich für ein Kind zu engagieren.

Die Organisation Kinderhelden freut sich über eine kurze Anmeldung an Jana Kühn (jana.kuehn@kinderhelden.info). Mehr Infos im Netz: www.kinderhelden.info.