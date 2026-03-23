Sie engagieren sich in mehreren Städten, indem sie Kindern beim lernen helfen. In Ludwigshafen suchen sie neue Mentoren. Was diese mitbringen müssen.

Eine beste Freundin, ein großer Bruder, ein Onkel oder Opa, eine Tante oder eine zweite Mutter – sie alle können Kinder unterstützen. Die gemeinnützige Organisation „Kinderhelden“ sucht solche Männer und Frauen, die Grundschulkindern den Start ins Leben erleichtern wollen. Auch in Ludwigshafen.

In jedem Erwachsenen stecke das Zeug zum Helden. Denn auf Superkräfte komme es gar nicht an. Vielmehr sei es eine Investition mit dem Wertvollsten für das Wertvollste, so die Einschätzung der Kinderhelden. Erwachsene investieren vor allem Zeit, zwei Stunden pro Woche. Die Kinder erhalten dafür ein wenig mehr Chancengleichheit. Seit 2021 engagieren sich die Kinderhelden in Ludwigshafen. Und das durchaus mit Erfolg.

„Ein bisschen Mut“

„Ich bin schon Vorlesepatin, und es wären ja nur zwei Stunden in der Woche“, sagt eine Frau, die zur Vorstellung des Konzeptes in die Stadtbibliothek gekommen ist. Es sind genau solche Menschen, die Jana Kühn und die Projektverantwortlichen suchen. „Der zeitliche Aufwand ist wirklich nicht groß“, ergänzt Christian Schulz. Er selbst ist seit gut einem Jahr ein Kinderheld, auch wenn er sich selbst „Chancenzünder“ nennt. „So heißt das Programm bei der BASF, die hier in Ludwigshafen unser Partner ist. In Walldorf bei der SAP nennt sich das Projekt wieder anders. Aber alles findet unter dem Dach der Kinderhelden statt“, erklärt Kühn die Namensvielfalt.

Letztlich spiele der Name auch keine Rolle, denn im Mittelpunkt stehen die Kinder. Kinder, denen zu Hause oft die Möglichkeiten fehlen, weil auch die Eltern ihnen den Umgang mit der deutschen Sprache nicht beibringen können. „Die brauchen gar nicht viel. Manchmal ist es einfach nur ein bisschen Mut und jemanden, der an sie glaubt“, sagt Kühn.

Viele Kinder warten auf Hilfe

In sogenannte „Tandems“ wird der Lernerfolg der Grundschüler gesteigert. Dabei gehe es sich um Rechnen, Lesen und Schreiben auf Grundschulniveau, sagt die Organisatorin. Und: „Es geht immer nur eins zu eins“, erklärt Jana Kühn das Konzept. Ganze 50 dieser Tandems gebe es mittlerweile in Ludwigshafen, wo Rupprechtschule (Friesenheim), Goetheschule Nord und Brüder-Grimm-Schule (Süd) zu den Projektschulen der ehrenamtlichen Förderung zählen. Dort, von den Lehrern, kommen auch die Vorschläge, welche Kinder für eine Zusatzförderung in Frage kommen. Auch deshalb wirbt Kühn in der Stadtbibliothek um Mithilfe: „Wir haben zwar schon 50 aktive Tandempaare, aber 30 Kinder, die auf einen Kinderheld warten.“

Bewerber vorgeprüft

In Schulz hat die Projektleiterin einen engagierten Werber mitgebracht. „Es kostet nur zwei Stunden in der Woche, aber damit prägt man einen kleinen Menschen.“ Dabei räumt er ein, dass es Höhen und Tiefen in der Zusammenarbeit gibt. Insgesamt überwögen allerdings die sonnigen Tage. Dafür sorgt auch die Organisation, die den Mentoren jede Menge Material an die Hand gibt und im Umkehrschluss dafür sorgt, dass nur geeignete Menschen zu den Kindern gelassen werden. „Das polizeiliche Führungszeugnis ist unverzichtbar“, betont Kühn. Sie hofft, dass sich noch mehr Menschen von dem Programmbegeistern lassen. „Der Einstieg ist jederzeit möglich.“

Der erste Kontakt erfolgt digital unter www.kinderhelden.info/mitmachen. Pädagogische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Lebenserfahrung genügt, um den Kindern ein Held zu sein.