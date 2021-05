Zum Start des neuen Kindergartenjahrs mitten in der Corona-Krise hat sich der Betreuungsnotstand in Ludwigshafen noch weiter verschärft. Die Verwaltung vermeldet einen traurigen Rekord: Knapp 2000 Kinder stehen auf der Warteliste. Fast doppelt so viele wie im Vorjahr.

Schon vor einem Jahr stellte das knappe Angebot an Betreuungsplätzen in der Stadt viele berufstätige Eltern vor große Probleme. Damals bekamen zwar mehr als 1300 Mädchen und Jungen einen Platz in einer Kindertagesstätte, aber 1050 standen noch auf den Wartelisten. Binnen eines Jahres hat sich die Situation nun noch einmal dramatisch verschärft. „Aktuell stehen für das Kindergartenjahr 2020/2021 1932 Kindergartenkinder ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr auf der Warteliste“, teilt die Verwaltung auf Anfrage mit. Da ist es nur ein kleiner Trost, dass 395 dieser Kinder erst einen Platz ab Januar 2021 brauchen. In der Krippe (Kinder im Alter unter zwei Jahren) stehen 1031 Kinder auf der Warteliste, davon brauchen 138 Mädchen und Jungen erst einen Platz ab Januar.

Die Platzvergabe sei in diesem Jahr jedoch noch nicht abgeschlossen, da sich wegen der Corona-Pandemie das Vergabeverfahren verschoben hat, informiert eine Rathaus-Sprecherin. Derzeit stünden noch bei 966 Vertragsangeboten (davon 177 Krippe) die Rückmeldungen der Eltern beziehungsweise der Vertragsabschluss aus. Wenn ein Teil dieser Vertragsangebote nicht angenommen werden sollte, reduziere sich die Warteliste entsprechend, weil die Plätze dann Eltern auf der Warteliste angeboten würden.

Anmelden und abwarten

Auch sei noch nicht bei allen Mitarbeiterinnen geklärt, ob sie zu einer Risikogruppe gehören und wieder in der Kita arbeiten können. Auch dies führe dazu, dass derzeit noch Plätze offen sind, sagt die Verwaltung. Eine verbindliche Zahl könne durch die Schließzeit der Kitas momentan nicht genannt werden. Bereits verbindliche Vertragsabschlüsse für das beginnende Kindergartenjahr 2020/2021 seien bei 342 Kindern, davon 57 Krippenkinder, erfolgt.

Für viele Eltern in der Chemiestadt hängt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf daher nun auch davon ab, wie schnell die geplanten Kita-Ausbauprogramme vorankommen und wann weitere Einrichtungen eröffnet oder bereits vorhandene erweitert werden können. Bis dahin heißt es für die Mütter und Väter anmelden und abwarten.

Weiterer Ausbau bis Herbst 2021

„Wahrscheinlich können im Laufe des Kindergartenjahres zwei Gruppen mit insgesamt 50 Plätzen reaktiviert werden“, heißt es dazu aus dem Rathaus. In stadtweit fünf Einrichtungen sollen die Ausbauarbeiten im Herbst 2021 fertig werden. Dazu zählen die Kindertagesstätten Schanzstraße, Berliner Straße, Oppau, Adolf-Diesterweg und Süd.

Ob die neuen Gruppen dann sofort eröffnet werden können, hängt auch davon ab, ob es der Stadt gelingt, die Erzieherstellen zu besetzen. Fachkräfte werden bundesweit händeringend gesucht. In Ludwigshafen sind aktuell 37 Stellen nicht besetzt. Dadurch können fünf Kita- und zwei Krippengruppen nicht betrieben werden, bilanziert die Verwaltung.

Viertes Ausbaupaket für 38 Millionen Euro

38 Millionen Euro investiert die Stadtverwaltung in das mittlerweile vierte Kindertagesstätten-Ausbaupaket, das im Januar 2019 auf den Weg gebracht wurde. In 13 Stadtteilen sollen zusätzliche 1025 Kita- und 60 Krippenplätze entstehen. Insgesamt sollen bis zum Jahr 2025 41 neue Kindergarten- und sechs Krippengruppen gebaut werden. Abgesehen von Maudach, wo kein weiterer Ausbaubedarf besteht, sollen alle anderen Stadtteile von diesem vierten Ausbaupaket profitieren. Stadtweit werden nach Abschluss dieses Programms insgesamt 9251 Betreuungsplätze zur Verfügung stehen, 8751 in Kindergärten und 500 in Krippen.

Seit dem sogenannten Krippegipfel im Jahr 2007 wird Ludwigshafen am Ende des vierten Pakets voraussichtlich 175 Millionen Euro investiert haben, damit Eltern Familienleben und Beruf miteinander vereinbaren können. Die Kommune hat bisher den Löwenanteil geschultert. Land und Bund haben bisher nur 27 Millionen Euro getragen. Weil der Ludwigshafener Schuldenberg bereits bei knapp 1,4 Milliarden Euro liegt, müssen nun auch die 38 Millionen Euro für das vierte Ausbaupaket über Kredite finanziert werden. Von Bund und Land erwartet Ludwigshafen nur sieben Millionen Euro Zuschüsse. Das dritte Ausbaupaket läuft noch, weitere Projekte in Zusammenarbeit mit freien Trägern sollen bald realisiert werden. Alle Vorhaben sollen voraussichtlich Ende 2022 fertig sein.

Grundstücke und Partner gesucht

Der Stadt fehlt indes nicht nur das Geld für den Bau von Gebäuden. Insbesondere in Süd und Mitte gibt es auch kaum mehr geeignete Grundstücke. Für das vierte Ausbaupaket werden sowohl geeignete Standorte als auch mögliche Projektpartner gesucht.

Gründe für die andauernd notwendige Erweiterung des Betreuungsangebots in den Kindertagesstätten sind laut Verwaltung insbesondere die weiterhin hohen Geburtenzahlen in der Stadt und der Zuzug. „Ludwigshafen ist eine wachsende Stadt, in der viele Familien zu Hause sind. Wir rechnen auf Dauer mit einer Geburtenrate von knapp unter 2000 Kindern pro Jahr. Mit den insgesamt 1085 Plätzen, die wir im vierten Ausbaupaket bauen wollen, können wir diesen Bedarf decken“, hatte Familiendezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) bei der Vorstellung des Programms optimistisch erklärt.