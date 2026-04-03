Als Erzieher und Vater hat Torsten Kreb Erfahrungen mit „kindlichen Erpressungen“ gesammelt. Mit dem Buch „Der kleine Fluff“ will er Kindern zeigen, was Freundschaft ausmacht.

Der kleine Fluff ist ein ziemlich einsamer Vogel. Da er Angst vorm Fliegen hat, sitzt er den ganzen Tag alleine in seinem Nest und wünscht sich nichts mehr als einen Freund. Zwar kommen immer wieder andere Tiere vorbei, doch Fluffs Freunde wollen sie nur unter einer Bedingung werden: Er soll mit ihnen fliegen. Der kleine Vogel erkennt jedoch, dass ein echter Freund ihn zu nichts drängen würde.

In seinem ersten Kinderbuch „Der kleine Fluff“ greift Torsten Kreb aus Limburgerhof ein Thema auf, das er aus seinem Arbeitsalltag kennt. Als Erzieher hat er schon in verschiedenen Einrichtungen gearbeitet und dabei oft beobachtet, dass Kinder immer wieder bestimmte Formulierungen benutzen, um ihren Willen durchzusetzen. Sätze wie „Wenn du mir das Auto nicht gibst, bist du nicht mehr mein Freund“ oder „Wenn ich nicht bestimmen darf, lade ich dich nicht zu meinem Geburtstag ein“ haben sicher auch viele Eltern schon gehört.

„Kleine kindliche Erpressungen“

„Das sind so kleine kindliche Erpressungen, die man einzeln auch mal hinnimmt“, sagt Torsten Kreb. Doch als sein heute sechsjähriger Sohn in die Kita gekommen sei, habe er noch einmal einen anderen Blick auf solche Aussagen bekommen. Denn in der Freundesgruppe seines Sohnes gab es einen „Anführer“, der die Regel aufstellte: Wer zur Toilette geht, darf nicht mehr mitspielen.

„Ich habe bei meinem Sohn genauer hingeschaut und gemerkt, was für einen Stress das bei ihm auslöst“, sagt der 43-Jährige. Die Folge dieser „Spielregel“ war, dass der Junge häufiger in die Hose machte, weil er sich nicht traute, auf die Toilette zu gehen. Er hatte Angst, ausgeschlossen zu werden. Und irgendwann habe er auch nicht mehr in den Kindergarten gehen wollen, erzählt der Vater.

Spielerisch der Sache auf den Grund gegangen

Bis Torsten Kreb die Ursache herausfand, hat es jedoch eine Weile gedauert. Er sei der Sache in spielerischen Situationen daheim auf den Grund gegangen, bis ihm sein Sohn von der Regel erzählt habe. Im Gespräch mit anderen Eltern habe er erfahren, dass ein anderes Kind aus der Freundesgruppe ähnliche Probleme entwickelt habe. Und eine Freundin habe ihm von einem vergleichbaren Fall aus der Kita ihres Kindes berichtet: Wer als letzter kommt, darf nicht mitspielen.

„Dann ist das Buch entstanden mit dem Gedanken, Kinder ein bisschen zu bestärken, nein zu sagen“, erklärt der Erzieher, der unter anderem einige Jahre den Jugendtreff Schifferstadt betreut hat und mittlerweile in einem Kinderheim in Ludwigshafen arbeitet. Zwei Jahre vergingen von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung im vergangenen November. In dieser Zeit hat Torsten Kreb verschiedene Formate entworfen und auch inhaltlich einiges verändert.

Geschichte in Reimform

Dass er die Geschichte in Reimform schreiben wollte, sei für ihn jedoch klar gewesen, sagt der 43-Jährige. Schon in der Grundschule habe er Gedichte geschrieben und anders als so mancher Mitschüler nichts dagegen gehabt, dass sein Lehrer die Klasse jede Woche ein neues Gedicht habe auswendig lernen lassen. Das Reimen sei einfach in ihm drin, meint Kreb. „Wenn ich ein Stichwort im Kopf habe, dann geht es los.“

Ganz bewusst hat der Autor auch eine Textpassage formuliert, die mehrfach in seiner Geschichte vorkommt. „Kinder lernen durch Wiederholungen“, weiß er. Und so möchte er den jungen Lesern vor allem Botschaften wie „Ein wahrer Freund würde mich nicht drängen, so lernen wir uns nie richtig kennen“ besonders bewusst machen.

Ausmalbilder im Buch

Dem Pädagogen war es außerdem wichtig, ein Buch mit Mehrwert zu schaffen. Deswegen sind darin auch mehrere Ausmalbilder mit den Figuren der Geschichte enthalten. „Beim Ausmalen kann man nochmal darüber sprechen“, erklärt Kreb. Er hat die Erfahrung gemacht, dass Kinder beim Malen viel freier reden und so vielleicht auch offener über ihre Sorgen sprechen.

Die Illustrationen in „Der kleine Fluff“ stammen von seiner Freundin Sabrina Wilken. „Sie zeichnet gerne und viel“, sagt Torsten Kreb. Und wie sie Fluff und die anderen Figuren wie Hummel, Schmetterling und Wanderfalke umgesetzt hat, gefällt ihm sehr gut. Sogar so gut, dass er Fluff als Kuscheltier anfertigen ließ. „Der Plan ist auch, ihn Leuten mitzugeben, wenn sie auf Reisen gehen, damit er etwas erlebt“, sagt der Autor.

Teil zwei in Arbeit

Denn reisen soll Fluff auch in der Fortsetzung des Kinderbuchs, die bereits in Arbeit ist. „Das erste Buch endet mit einem Cliffhanger“, sagt der Limburgerhofer. Als sein letzter Besucher schließlich bei Fluff bleibt, ohne dass er versucht, ihn zum Fliegen zu überreden, fasst der kleine Vogel Mut und möchte mit seinem neuen Freund an andere Orte fliegen. Und natürlich soll auch Teil zwei eine Botschaft enthalten. „Das Thema sind zweite Chancen und Vergebung“, verrät Kreb.

Für den im Dahner Felsenland aufgewachsenen Erzieher ist „Der kleine Fluff“ zwar sein erstes Buch, mit dem Veröffentlichen seiner kreativen Werke kennt er sich aber bereits aus. So hat er unter anderem mit „Arcus“ und „Erker der alten Dame“ zwei Spiele erfunden und auf den Markt gebracht.

Schon mehrfach sind aus Krebs Gedichten auch Songtexte entstanden. So etwa 2022, als er den Text für den Song „In meinem Baumhaus“ schrieb. Diesen hat der 13-jährige, an Krebs erkrankte Milas kurz vor seinem Tod zusammen mit dem Schifferstadter Rapper Mr. Eist33 aufgenommen, um eine bleibende Erinnerung zu hinterlassen.

Lesezeichen

„Der kleine Fluff“ von Torsten Kreb, Illustrationen von Sabrina Wilken, erschienen bei epubli. ISBN: 978-3565100156. Preis: 11,99 Euro.

