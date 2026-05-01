Genügt das Betreuungsangebot für Kita- und Schulkinder im Rhein-Pfalz-Kreis? Die Antwort der ersten Online-Befragung von Eltern im Kreis lautet: Jein!

Es war die erste großangelegte Online-Befragung des Rhein-Pfalz-Kreises, um valide Daten über den Status quo der Betreuung von Kindern im Alter zwischen null und zehn Jahren zu erhalten. Die Kreisverwaltung erhofft sich dafür eine gewisse planerische Sicherheit. Denn: Die Gemeinden stehen diesbezüglich vor großen Herausforderungen. Da wäre zum Beispiel der gesetzliche Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich nach dem Ganztagsfördergesetz (GaFöG) ab dem kommenden Schuljahr. Aber da ist auch die Tatsache, dass Eltern immer noch nicht flächendeckend die Kinderbetreuung erhalten, die sie für ihre Berufstätigkeit benötigen.

Etwa 17.400 Kinder leben in der genannten Altersspanne im Kreis. Ihre Eltern konnten über einen QR-Code an einer Online-Befragung teilnehmen. Ein entsprechender Brief ist Ende vergangenen Jahres an rund 10.650 Haushalte versandt worden. 2949 Rückläufer wurden ausgewertet. Damit war Marian Müller vom Institut für Sozialpädagogische Forschung in Mainz, der ISM gGmbH, sehr zufrieden. „Das sind 17 Prozent, das ist ein ziemlich guter Wert“, sagte er. Sein Institut hat im Auftrag des Kreises die Befragung ausgewertet. Bereits sechs Elternbefragungen habe man nach eigenen Angaben in diesem Kontext in Rheinland-Pfalz durchgeführt.

Mehrheit ist zufrieden

Der Abschlussbericht zur Befragung im Rhein-Pfalz-Kreis steht noch aus, dennoch gab Marian Müller dem Jugendhilfeausschuss des Kreises einen Überblick über die Datenerhebung. Die meisten befragten Eltern (51,3 Prozent) haben Kinder im Kindergartenalter. 38,6 Prozent der Rückläufe kamen von Eltern, deren Kinder in Grund- oder Förderschulen gingen. Diese Verteilung habe man erwartet.

Interessant war unter anderem die Frage nach der Zufriedenheit mit der aktuellen Kinderbetreuung. Kreisweit sind demnach 63,5 Prozent der Befragten damit „sehr zufrieden“ oder „zufrieden“. „Das ist eine sehr erfreuliche Zahl“, sagte Marian Müller. Aber das ist eine Durchschnittszahl für den gesamten Kreis. Was auch schon aus den jährlichen Kita- und Schulentwicklungsplänen herauszulesen war, bestätigt die Umfrage: Es gibt regionale Unterschiede. So ist die Zufriedenheit mit der aktuellen Kinderbetreuung in der Verbandsgemeinde Rheinauen (61,2 Prozent sind „zufrieden“ oder „sehr zufrieden“) und in Limburgerhof (74,8 Prozent) am höchsten. „Schlusslichter“ in diesem Ranking sind die Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim (55,3 Prozent) und Mutterstadt (48,8 Prozent). Wobei Marian Müller relativierte: Die Werte liegen nah beieinander und zeigen keine besorgniserregenden Ausreißer unter den Kreiskommunen. Nicht verwunderlich sei auch, dass diese Werte sich in etwa mit einem anderen deckt. Für diesen wurde die Eltern gefragt, ob sich die aktuelle Betreuungszeit mit ihrem Bedarf deckt. Die Zufriedenheit ist also in erster Linie stark an das vorhandene Angebot am Wohnort gekoppelt.

Mehr durchgängige Betreuung

Auch abgefragt wurde, wie sich das Betreuungsangebot auf die Erwerbstätigkeit auswirkt. „Kreisweit ist es so, dass mehr als die Hälfte aller Befragten nicht in dem Umfang erwerbstätig sein kann, wie sie es sich wünscht“, fasste Marian Müller die Datenerhebung zusammen. Warum das so ist, zeigen die sogenannten Ist-Soll-Vergleiche der Betreuungszeiten pro Wochentag. Es wurden die tatsächlichen Zeiten mit denen verglichen, die die Eltern gerne hätten. Demnach ist – kurz gesagt – mehr Kita-Betreuung bis mittags vorhanden, als benötigt wird. Hier wünschen sich Eltern eine Verlängerung in den frühen Nachmittag hinein. Bei einer Ganztagsbetreuung wird eine durchgängige Betreuung bevorzugt, also ohne Mittagsunterbrechung.

Außerdem wünschen sich die Eltern eine Verlängerung der Betreuungszeit zu den Abholzeiten, zum Beispiel anstatt um 17 Uhr um 17.30 Uhr. Insgesamt benötigen Eltern im Durchschnitt 48 Minuten mehr Betreuungszeit in den Kitas, erläuterte Marian Müller. Sein Fazit diesbezüglich: „Der Rhein-Pfalz-Kreis ist gut aufgestellt und nah dran an den Bedarfen.“ Bei den Abholzeiten werde aber mehr Flexibilität benötigt.

Hohes Interesse an Ferienbetreuung

Ähnlich ist es bei der Nachmittagsbetreuung der Grundschüler. Hier werde eine durchschnittliche Verlängerung von 26 Minuten benötigt. Interessant ist auch, dass die Mehrheit der Eltern bereit ist, dafür etwa 100 Euro im Monat (inklusive Mittagessen) zu zahlen.

Nach dem Ganztagsfördergesetz, das ab diesem Schuljahr für die Erstklässler in Kraft tritt, haben Kinder auch ein Recht auf Betreuung in den Ferien. Und das Interesse der Eltern ist mit 75 Prozent hoch. „Was nun aber nicht heißt, dass auch tatsächlich so viele diese in Anspruch nehmen“, erklärte Marian Müller, denn viele Faktoren wie Kosten, Angebotsart oder Buchbarkeit beeinflussten die Entscheidung. Bevorzugt wird eine Betreuung in den Sommerferien, gefolgt von den Herbst- und den Osterferien. Laut Umfrage hätten die Eltern Interesse an knapp fünf Wochen Ferienzeit – in den Sommerferien an drei Wochen, in den Herbst- und Osterferien jeweils an einer Woche. Und das würden sich die Eltern etwa 100 Euro pro Woche kosten lassen. „Es gab aber auch Eltern, die angaben, dass sie bereit sind, mehr zu zahlen; Hauptsache die Qualität des Angebots passe“, erläuterte Müller. Zudem sollte die Ferienbetreuung abwechslungsreich sein, mit flexiblen Abholzeiten und wohnortnah angeboten werden.

Alles in allem müssten die Bedarfe und Wünsche der Eltern mit den Gegebenheiten in jeder Kommune in Einklang gebracht werden. „Das ist ein Spannungsfeld“, sagt Marian Müller. Insbesondere der Personalmangel sei dabei ein großes Problem. Dieser schränke schon jetzt die Umsetzung des Rechtsanspruchs in den Kitas ein.