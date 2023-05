Von einer Kindergrundsicherung würden in Ludwigshafen über 9600 Kinder profitieren. Darauf weist der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Pfalz hin, der dazu Zahlen der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet hat.

Kindergeld, Kinderfreibeträge, „Teilhabepaket“ – für Kinder gibt es eine schwer zu durchblickende Fülle an staatlichen Leistungen. Die geplante sogenannte Kindergrundsicherung soll die verschiedenen Leistungen zusammenfassen. Viele Familien beantragen finanzielle Unterstützung bislang wegen Unkenntnis oder bürokratischer Hürden nicht, was nach Angaben von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) zu verdeckter Armut führt. Doch über die Finanzierung der neuen Grundsicherung – von zwölf Milliarden Euro ist die Rede – ist in der Berliner Ampel-Koalition Streit ausgebrochen.

Sozialverbände, Kinderschutz- und Familienorganisationen fordern die Grundsicherung seit Langem. Auch der DGB unterstreicht, wie wichtig die Einführung wäre. „Die Ampel-Koalition in Berlin muss sich jetzt endlich auf eine Kindergrundsicherung verständigen und ausreichend Geld dafür bereitstellen. Denn die Familien mit geringem Einkommen in Ludwigshafen brauchen dringend mehr Unterstützung für ein gutes Aufwachsen ihrer Kinder“ fordert Rüdiger Stein, DGB Regionsgeschäftsführer.

Spitzenwert im Land

In Ludwigshafen sei die Zahl der Kindern unter 18 Jahren in Bedarfsgemeinschaften (Familien, die staatliche Leistungen beziehen) in ganz Rheinland-Pfalz am höchsten. Mit der geplanten Kindergrundsicherung könnten die vielen bestehenden Leistungen für Kinder gebündelt und die Beantragung einfacher werden. „Sozialleistungen dürfen doch nicht nur auf dem Papier stehen, die Hilfen müssen auch bei allen Familien ankommen, die sie benötigen“, erläutert Stein. Daneben fordert der DGB Pfalz auch höhere Leistungen als Kinder und Jugendliche heute beim Bürgergeld (Nachfolger von Hartz IV) erhalten. Dort seien beispielsweise im Regelsatz für ein Kind zwischen sechs und 13 Jahren nur 4,48 Euro pro Tag für Essen und Trinken vorgesehen.

In Ludwigshafen lebten Ende vergangenen Jahres rund 7.300 Kinder und Jugendliche in Familien, die Bürgergeld erhalten. Rund 2340 Kinder und Jugendliche erhielten den Kinderzuschlag, der an geringverdienende Eltern zusätzlich zum Kindergeld ausgezahlt wird. In Ludwigshafen würden diese über 9600 Kinder mit den höheren Leistungen der Kindergrundsicherung bessergestellt, rechnet der DGB vor. Hinzu kämen laut DGB Pfalz noch Familien, die heute aufgrund ihres geringen Einkommens einen Rechtsanspruch auf Leistungen haben, diese aber nicht beantragen. Die Dunkelziffer sei hoch. Schätzungen der Bundesregierung gingen von bis zu zwei Drittel aus. „Kinderarmut ist bitter und folgenschwer, da sie den Kindern Entwicklungs- und Zukunftschancen raubt. Nichts verursacht mehr Folgekosten und ist teurer, als Kinderarmut zuzulassen“, unterstreicht Stein.