Ein älterer Mann hat am Montag an der Bushaltestelle der Karl-Kreuter-Schule in Oggersheim ein elfjähriges Mädchen angesprochen und sie aufgefordert mit ihm zu gehen. Dies teilt die Polizei am Donnerstag mit. Eine Zeugin hatte dies beobachtet und den Mann verscheucht. Als das Mädchen später in den Bus einsteigen wollte, sei der Mann wieder da gewesen und habe sie kurz am Handgelenk gehalten. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ungefähr 1,75 Meter groß, um die 60 Jahre alt, leicht graues kurzes Haar, leicht grauer Dreitagebart, helle Augen und eine normale Körperstatur. Er war mit einer schwarzen Mütze (kurz, ohne Schirm, nicht bis zu den Ohren), dunkelblauer Jeansjacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise: Telefon 0621 963-2403, pwoggersheim@polizei.rlp.de.