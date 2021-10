Durch intensive Ermittlungen und Kontrollen hat die Polizei nach eigenen Angaben einen 63-Jährigen als verdächtigen Kinderansprecher ermittelt, nachdem es am 27. Oktober erneut zu einem ähnlichen Vorfall in der Nähe des Altstadtplatzes in Oggersheim gekommen war. Die Polizei führte mit dem Mann eine Gefährderansprache. Die Ermittlungen dauern an. Zuletzt hatte es in Oggersheim mehrere Fälle gegeben, bei denen ein Erwachsener Kinder angesprochen hatte. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiwache Oggersheim unter Telefon 0621 963-2403 entgegen.