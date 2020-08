Unbekannte Kinder haben laut Polizei am Dienstagabend in der Ludwigshafener Innenstadt eine Schaufensterscheibe eingeworfen. Betroffen ist ein Bekleidungsgeschäft in der Bismarckstraße. Die Tat passierte gegen 21.25 Uhr. Die Kinder haben sich laut Polizei in Begleitung von Erwachsenen vom Tatort entfernt, als eine Zeugin die Polizei anrief. Den Sachschaden beziffern die Ermittler auf 1000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.