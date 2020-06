Die Stadtbibliothek beteiligt sich erneut am Lesesommer Rheinland-Pfalz und lädt vom 22. Juni bis 22. August Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren zum Mitmachen ein. Wer sich anmeldet, kann exklusiv und kostenlos aktuelle Kinder- und Jugendbücher ausleihen und lesen. Und natürlich winken auch spannende Preise.

Anmeldungen zum Lesesommer sind ab 16. Juni möglich. Die Teilnehmer geben zu den gelesenen Büchern ihre Bewertung entweder online unter www.lesesommer.de ab oder direkt vor Ort in der Lesesommer-Bibliothek. Zu jedem gelesenen Buch gibt es einen Stempel auf der Clubkarte. Wer in den Ferien mindestens drei Bücher liest, erhält eine Urkunde. Viele Schulen vermerken die erfolgreiche Teilnahme zudem positiv im Zeugnis. Wer zu einem gelesenen Buch auch eine Bewertungskarte in der Bibliothek ausfüllt und abgibt, nimmt zudem bei dem landesweiten Gewinnspiel teil. Hier gilt: Je mehr man liest, desto höher sind die Gewinnchancen. Der Hauptgewinn ist ein Gutschein für einen zweitägigen Aufenthalt für vier Personen im Europapark Rust.

Wegen der Corona-Pandemie wird es in der Stadtbibliothek den Lesesommer in abgeänderter Form geben. Bücher können sowohl in der Zentralbibliothek, der Kinderbibliothek als auch in den Zweigstellen entliehen werden. Die mündliche Abfrage entfällt, und wird durch einen Fragebogen oder den „Online-Buchtipp“ ersetzt. Am Ende des Sommers werden die Preise verlost. Eine Abschlussparty findet allerdings wegen der vielen Auflagen nicht statt. Die Preise und Urkunden können nach Lesesommer-Ende in der Bibliothek abgeholt werden. Weitere Informationen gibt es unter www.lesesommer.de oder bei der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, Telefon 0621/504-2603.