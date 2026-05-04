Zu ihrem diesjährigen Kinder- und Elternfest lädt die Spielwohnung Oggersheim ein. Wie die Stadt mitteilt, wird ein vielseitiges Programm mit Spiel- und Aktionsständen, Kinderhüpfburg, Kreativangeboten, Soccer-Golf und Bühnenauftritten geboten. Das Fest wird im Freien auf dem Gelände der Grundschule In der Langgewann rund um die Spielwohnung in der Adolf-Kolping-Straße 30 gefeiert.

Mit dabei sind in diesem Jahr das „Spielmobil Rolli“, der TTC Oggersheim, das Alfa-Bündnis Rhein-Neckar SaLuMa, die Tanz- und Sportbühne Ludwigshafen, der DRK-Ortsverband Oggersheim-Ruchheim, das Streetwork-Mobil der Stadt Ludwigshafen, die Naturfreunde Ludwigshafen, das Kinder-Basketball-Projekt „BasKIdBall“ Ludwigshafen, die Naturfreunde Ludwigshafen, die Verbraucherzentrale Ludwigshafen, der „Förderverein der Grundschule In der Langgewann“ und die Tanz- und Sportbühne Ludwigshafen. Auch aktiv sind die engagierten Eltern und ehrenamtlichen Helfer des Fördervereins der Spielwohnung Oggersheim mit Essen- und Getränkeständen, die zudem eine Tombola veranstalten. Der Erlös aus dem Getränke- und Essensverkauf sowie der Tombola kommt den Kindern der Spielwohnung zu Gute.

Die Spielwohnung Oggersheim ist eine offene Kindereinrichtung des Bereichs Jugendförderung und Erziehungsberatung der Stadt Ludwigshafen.

Info

Fest um die Spielwohnung Oggersheim am Samstag, 9. Mai, von 14 bis 17 Uhr.