Mehrere Kinder haben am Sonntag Glasscherben auf Straßenbahngleise in Rheingönheim gelegt. Zu einem Schaden kam es nicht. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang mit anderen Störungen des Bahnverkehrs geben könnte. Ein Straßenbahnfahrer sah am Sonntag um 12.20 Uhr, wie vier Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren Scherben einer Glasflasche auf die Straßenbahnschienen in der Hauptstraße legten. Eines der Kinder hatte einen gelben, ein weiteres Kind einen grünen Pullover getragen. Ein Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Die Beamten ermitteln wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Am 8. Oktober entgleiste eine Straßenbahn, weil Steine auf den Gleisen platziert worden waren. Den Schaden an dem Fahrzeug und am Gleiskörper schätzte die Polizei auf etwa 300.000 Euro. In zwei weiteren Fällen wurden ebenfalls Steine auf die Gleise gelegt, die Tram-Fahrer konnten jedoch noch rechtzeitig bremsen. Ob ein Zusammenhang mit dem jüngsten Vorfall besteht, ist Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Kindern geben können, Kontakt über Telefon 0621 963-2122.