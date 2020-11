Am frühen Montagnachmittag sollen Kinder im Mannheimer Stadtteil Herzogenried ein geparktes Auto beschädigt haben. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete eine Zeugin gegen 13.20 Uhr Kinder, wie sie in der Käthe-Kollwitz-Straße auf einem geparkten Opel Astra herumsprangen. Sie werden wie folgt beschrieben: Zwischen sieben und zehn Jahre alt, süd- oder südosteuropäisches Erscheinungsbild. Ein Junge trug eine gelbe, ein anderer eine rote Jacke. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass bereits am Freitag zuvor das Auto schon einmal beschädigt wurde. Die Frontscheibe wurde eingetreten sowie die Motorhaube und das Dach mit Dellen beschädigt. Inwiefern auch hierfür die Kinder verantwortlich sind, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt (Telefon:

0621 3301-0) zu melden.