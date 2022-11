In Mannheim-Feudenheim hat sich laut Polizei am Mittwoch gegen 16.45 Uhr ein Jugendlicher auf der Hauptstraße/Höhe Blücherstraße nahe einem Einkaufgeschäft gegenüber zwei Kindern in unsittlicher Art und Weise entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 15 Jahre alt, 1,70 Meter groß, stämmige Körperstatur. Der Unbekannte trug sehr kurz rasierte dunkle Haare, eine schwarze Jacke und eine graue Jogginghose. Die weiteren Ermittlungen hat die Kripo übernommen, die Zeugen sucht. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.