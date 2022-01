Seit fast 50 Jahren hilft die „Aktion 72“ Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt verschiedene Organisationen, Vereine und Initiativen. Auch in diesem Jahr setzt die RHEINPFALZ ihre Zusammenarbeit mit der bis 8. Januar laufenden „Aktion 72“ fort und bittet um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese letzten Beispiele zeigen.

Geschützter Raum für Kinder

Fall 84: Kindern mit Teilleistungsschwächen (ADS/ADHS, Autismus, Kontaktschwierigkeiten, emotionale Störungen, Wahrnehmungsstörungen) fällt es oft schwer, Freunde zu finden sowie Freundschaften zu pflegen. Während des Lockdowns haben Paul, Ben, Maria, Emilia und Anna im Verein SeHT (Selbstständigkeitshilfen bei Teilleistungsschwächen) an den wöchentlichen Veranstaltungen über Videochat teilgenommen. Neben Basteln, Spielen und dem Erstellen von Gedichten werden hier alltägliche Probleme besprochen. SeHT bietet einen geschützten Rahmen, in dem Kinder und Geschwister zusammenkommen, um eine gute Zeit zu verbringen, sich kennenzulernen, auszutauschen und neue Bekanntschaften zu knüpfen. Die „Aktion 72“ unterstützt das Angebot.

Junges Paar unterstützt

Fall 85: Frau P., 23, entschied sich nach einer überraschenden Schwangerschaft für ihr Kind. Sie wurde während der Schwangerschaft vom Verein Donum Vitae begleitet. Über die Bundesstiftung wurde auf Antrag eine Hilfe für die Babyausstattung und einen Umzug bewilligt. Mittlerweile ist ihr Sohn ein Jahr alt, und die junge Frau fand eine Teilzeitstelle. Weil ihr Mann nur einen Minijob hat, ist für das Paar eine sichere Verhütung wichtig. Über die „Aktion 72“ wurde der 23-Jährigen ein Zuschuss für eine Hormonspirale gewährt.

Zuschuss gezahlt

Fall 86: Ein Ehepaar, das vom Betreuungsverein Ludwigshafen unterstützt wird, hatte nach der Stromabrechnung einiges nachzuzahlen. Beide sind wegen ihrer Einschränkungen und ihrer geringen Rente mit der eigentlich notwendigen Rücklagenbildung überfordert. Mit 150 Euro aus der „Aktion 72“ wurde eine drohende Stromsperre verhindert.

Unbürokratische Hilfe

Fall 87: Über die Interventionsstelle gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen und Stalking im Haus der Diakonie steht die Sozial- und Lebensberatung häufig in Kontakt mit Frauen, die sich aus Gewaltbeziehungen lösen möchten. Oft stehen diese vor großen existenziellen Nöten und werden schlagartig mittellos. Mithilfe der „Aktion 72“ wurde mehreren Frauen und ihren Kindern schnell und unbürokratisch geholfen.

Spendenstand: 159.598 Euro.

Spendenkonto

„Aktion 72“, Sparkasse Vorderpfalz, IBAN DE 70 5455 0010 0000 0067 00.