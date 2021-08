Die Stadtranderholung an der Großen Blies fällt in diesem Sommer coronabedingt aus. Wo sich sonst um diese Zeit einige Hundert Kinder tummeln, wächst derzeit nur das Gras. Ein kleines, aber feines dezentrales Ferienprogramm gibt es trotzdem. In Maudach etwa hat ein Verein mit einem lustigen Namen einiges auf die Beine gestellt.

Hier waren ganz eindeutig kleine Künstler am Werk: Auf langen Tischen unter großen Sonnenschirmen sind bemalte Gefäße aufgereiht. Manche mit vielen bunten Punkten, andere sind dezenter gestaltet, jedes ist ein Unikat. 15 Kinder sind seit Montag täglich von früh morgens bis 16 Uhr auf dem Gelände des SV Maudach 1919 beim Ferienprogramm des Vereins Wald- und Wiesenfreunde 2010 dabei. Die Sechs- bis Elfjährigen stammen aus Maudach und der Gartenstadt. Vorsitzender Oliver Mark (51), seine Frau Katja (49) und ihr Team haben ein zweiwöchiges Programm für die Knirpse auf die Beine gestellt. Damit es den Mädchen und Jungen in den Ferien nicht langweilig wird – und weil deren Eltern auf die Betreuung angewiesen sind.

„Wir haben uns jeweils zwei Aktionen für die Vor- und Nachmittage überlegt“, erklärt Oliver Mark das Konzept. Mal gehen die Kinder in den Wald, um nach bestimmten Pflanzen zu suchen, sie unternehmen eine Schnitzeljagd oder üben sich im Bogenschießen oder Basteln, nennt Ehefrau Katja einige Beispiele. Sechs Helfer pro Tag sind mit im Boot. Katja Mark hat in ihrer Kindheit selbst an der Stadtranderholung teilgenommen, der Sohn des Ehepaares ist auch ein Fan des Ferienlagers an der Großen Blies. Daher war es für die Wald- und Wiesenfreunde selbstverständlich, die Stadtverwaltung in diesem Corona-Sommer zu unterstützen, als diese im Frühjahr nach Mitstreitern für die Organisation eines Ersatzangebots suchte.

Corona-Krise belastet Familien

Ihren Maudacher Verein beschreiben Katja und Oliver Mark als Rahmen für viele Interessen wie Showtanz, Handarbeit oder das Mittelalter. „Wir sind nicht so festgelegt.“ Vielleicht erkläre das auch, dass zu den rund 100 Mitgliedern viele junge Leute gehören.

Sabine Heiligenthal lobt dieses Engagement in den höchsten Tönen. Die Leiterin des Bereichs Jugendförderung und Erziehungsberatung im Rathaus weiß, dass viele Ludwigshafener Familien durch die Corona-Krise sehr belastet sind. Daher sei es sehr wichtig, diese Eltern bei der Betreuung in den Ferien zu unterstützen und den Kindern gleichzeitig schöne Erlebnisse zu bescheren.

Dezentrales Angebot für 430 Kinder

Heiligenthal zufolge wurden 150 Ludwigshafener Vereine angeschrieben und um Unterstützung für das alternative Programm gebeten. Gemeinsam mit den sogenannten Freien Trägern der offenen Kinder- und Jugendarbeit hat die Verwaltung ein dezentrales Angebot für rund 430 Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren organisiert. Das Motto lautet „Natürlich Lu“. Wie bei der Stadtranderholung gibt es zwei Abschnitte vom 13. bis 24. Juli und vom 27. Juli bis 7. August. Bisher seien erst 320 Kinder angemeldet. Es sind also noch Plätze frei. Allerdings müssten die Familien nachweisen, dass sie tatsächlich mangels Alternativen auf die Ferienbetreuung angewiesen sind.

20 Einrichtungen in den Stadtteilen machen mit. Neben städtischen Einrichtungen zählen dazu die Jugendfarm, der Abenteuerspielplatz und der Spielraum Froschlache, Kinder- und Jugendtreffs der Bürgerinitiative Ludwigshafen (BIL), das Willi-Graf-Haus und die Ludwig-Wolker-Freizeitstätte als katholische Einrichtungen sowie der Jugendtreff Maudach der Arbeiterwohlfahrt. Beteiligt sind außerdem die Protestantischen Kirchengemeinden, die Evangelische Jugend und der Verein Wald- und Wiesenfreunde aus Maudach.

Workshops an der Blies

Ganz verwaist ist das Gelände an der Großen Blies übrigens nicht. Christiane Ritscher vom Kinder- und Jugendbüro hat dort eine kleine Basisstation eingerichtet. Die Kleingruppen aus den Stadtteilen können dorthin Ausflüge machen und an Workshops teilnehmen.