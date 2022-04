Erstmals Hockeyluft schnuppern können interessierte Kinder am Samstag auf dem neuen Kunstrasenplatz des TFC Ludwigshafen beim Talentetag (Parkstraße 43, 67061 Ludwigshafen, Parkinsel). Kinder zwischen drei und sechs Jahren sowie zwischen sieben und zwölf Jahren haben die Möglichkeit, Deutschlands erfolgreichste Ballsportart kennenzulernen.

Von 13 bis 15 Uhr ist ein kostenloses Testen der eigenen Fähigkeiten auf einem Parcours möglich. Erfahrene Trainer unterstützen und geben Tipps und Rückmeldung. Vorkenntnisse seien nicht erforderlich, man solle lediglich Spaß an der Bewegung und am Ballspiel haben, teilt der Verein mit. Bereits am Vormittag beteiligt sich der TFC Ludwigshafen gemeinsam mit zahlreichen weiteren Vereinen an Plogging LU, der sportlichen Reinigungsaktion. Am Nachmittag starten um 17 Uhr die Zweitregionalliga-Herren des TFC Ludwigshafen, derzeit Tabellenführer, gegen Schlusslicht VfL Marburg in die Saison. Der TFC Ludwigshafen bittet für den Talentetag um Voranmeldung beim hauptamtlichen Cheftrainer Philipp Grimmer unter p.grimmer@tfc-ludwigshafen.de. Aber auch Kurzentschlossene können gerne vorbeikommen.