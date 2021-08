Sommerzeit – Ferienzeit. Die ersten vier Wochen der Ferien liegen bereits hinter uns. Urlaub ist angesagt. Entspannen und Kraft tanken fürs Spätjahr. Erst zaghaft ist das Reisen wieder möglich: noch mit Abstand, Maske und mit Test. Glücklich, wer bereits geimpft ist und alte Freiheiten Stück für Stück zurückgewinnt. Die Diskussion läuft heiß, wie die Impfbereitschaft erhöht werden kann.

Erstaunlich: Die Kinder und Jugendlichen sind dabei nur selten im Blick. Für sie gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff. Darum scheint man sie einfach in der Diskussion zu vergessen. Die Ansteckungszahlen insbesondere bei jungen Menschen steigen rasant an. Wo bleibt unsere Sorge, unsere Solidarität mit den jungen Menschen? Im vergangenen Jahr haben ganz besonders die Kinder und Jugendlichen auf viel verzichtet: auf ihre Freunde, auf Bildung, auf sportliche Betätigung, auf Gemeinschaft. Zum Wohle der Älteren, die besonders stark gefährdet waren. Nun sind die Älteren nicht mehr gefährdet. Sie sind größtenteils geimpft.

Ist uns die Jugend nicht mehr wichtig?

Die Jugendlichen sind aber noch immer gefährdet und sie stecken sich an. Sicher, Krankheitsverläufe sind bei ihnen nicht ganz so hart wie bei den Älteren. Aber nun diskutiert man, ob Lüftungsanlagen in Schulen, die eine Ansteckungsgefahr deutlich mindern, nicht doch zu teuer sind. Wertvolle Zeit – in den Ferien könnte man diese Anlage prima installieren – geht verloren. Ist uns unsere Jugend nicht mehr wichtig? Nach dem Motto „Nach mir die Sintflut“?!

Kinder und Jugendliche brauchen die Gemeinschaft. Sie brauchen das Zusammensein mit Gleichaltrigen – in der Schule, beim Sport, in der Freizeit. Wie alle wollen auch sie in den Ferien raus. Wollen wieder das Leben schmecken. Die kirchlichen Jugendverbände und manche Vereine machen sich unter erschwerten Bedingungen mit Jugendlichen auf, um ein paar unbeschwerte Tage miteinander zu verbringen. Endlich etwas Normalität erleben. Gönnen wir ihnen diese Normalität, ebenso wie ihre Bildungschancen durch vorbereitete Schulen.

Der Autor

Andreas Große (51) ist protestantischer Pfarrer in Oggersheim und Beauftragter für Konfirmandenarbeit der Evangelischen Kirche der Pfalz.