Ein Kind ist auf dem Mannheimer Kaiserring an der Straßenbahnhaltestelle bei einem Verkehrsunfall verletzt worden, so die Polizei in einer Mitteilung. Nach bisherigen Informationen ereignete sich der Unfall, als ein Kind die Straßenbahn verlassen wollte. Über die Schwere der Verletzungen und den genauen Ablauf des Unfalls gibt es derzeit noch keine weiteren Details.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Weitere Informationen werden nach Abschluss der Untersuchungen erwartet.