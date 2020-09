Mehrere Funkstreifen der Polizei mussten am Sonntagnachmittag die Rettungskräfte unterstützen, die nach einem Verkehrsunfall im Ludwigshafener Hemshof im Einsatz waren. Schaulustige behinderten die Helfer. Nach Polizeiangaben war gegen 15.50 Uhr in der Gräfenaustraße ein sechsjähriger Junge mit seinem Fahrrad entgegen der Einbahnstraße auf der rechten Fahrspur unterwegs und wechselte auf Höhe eines entgegen kommenden Pkw plötzlich nach links. Das Kind stieß mit dem Auto zusammen und wurde dabei so stark verletzt, dass es zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Weil immer mehr Schaulustige den reibungslosen Ablauf der Unfallaufnahme und Erstversorgung der Beteiligten störten, wurden mehrere Funkstreifenwagen zur Unterstützung der Helfer gerufen. Die Polizei weist darauf hin, dass ein solches Verhalten von sogenannten Gaffern nicht geduldet wird und ein Bußgeld im vierstelligen Bereich zur Folge haben kann.