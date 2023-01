Bei einem Unfall am Montagnachmittag in Mannheim-Neckarau hat sich ein Zehnjähriger den Knöchel gebrochen. Laut Polizei überquerte der Junge die Neckarauer Straße in Höhe des Bahnhofs und ignorierte dabei offenbar eine rote Ampel. Das Kind wurde vom Außenspiegel eines Autos erfasst und kam zu Fall. Er wurde in eine Klinik gebracht. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbei geführt.