Passanten haben am Mittwochmorgen die Polizei informiert, nachdem sie in der Edigheimer Straße (Oppau) einen Jugendlichen beobachtet hatten, der mit einer silbernen Pistole hantierte. Bei der daraufhin veranlassten Kontrolle stellte sich den Beamten zufolge heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Softair-Pistole handelte. Der 13-jährige Besitzer habe angegeben, sich keine Gedanken über sein Handeln gemacht zu haben. Er wurde seinen Eltern übergeben, die Waffe sichergestellt. Zwar sei beim Mitführen der Softairwaffe keine waffenrechtlichen Erlaubnis notwendig gewesen, die Polizei appelliert jedoch eindringlich, mit derartigen Gegenständen nicht in der Öffentlichkeit zu hantieren.