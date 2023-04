In eine Schaufensterscheibe hat ein zorniger Mann einen elfjährigen Jungen gedrückt, der zuvor seine Schwester mit Eiern beworfen hatte. Die Scheibe ging zu Bruch, das Kind blieb weitestgehend unverletzt.

Wie die Polizei weiter mitteilte, hatten zwei Kinder am Donnerstag gegen 22 Uhr eine 32-Jährige in der Schwetzinger Straße ins Visier genommen, aber nicht getroffen. Dennoch packte ihren 23-jährigen Begleiter die Wut. Er rannte auf die Kinder zu und stieß einen der beiden Jungen so kräftig gegen die Scheibe, dass diese zu Bruch ging. Das Opfer klagte über Schmerzen im Rücken und an der linken Hand, musste aber nicht medizinisch behandelt werden. Seine Mutter erstattete Anzeige gegen den 23-Jährigen wegen Körperverletzung. Das andere Kind entkam.

Die Beamtinnen und Beamten des Haus des Jugendrechts Mannheim nahmen die Ermittlungen auf, auch hinsichtlich der Identität des zweiten Kindes. Auch wenn der Elfjährige strafunmündig ist und wegen des Eierwurfs juristisch nicht belangt werden kann, so soll es doch ermahnende Gespräche mit den Eltern geben.