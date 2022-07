Die Polizei hat einen Mann ermittelt, der am Dienstag ein achtjähriges Mädchen in einem Linienbus in Ludwigshafen unsittlich berührt haben soll. Der Vorfall wurde von einer Überwachungskamera in einem Bus (Linie 72) von Oggersheim in Richtung Ruchheim aufgezeichnet. Einen Tag später erkannten Polizeikräfte den 41-jährigen Tatverdächtigen in einem Bus und kontrollierten ihn. Gegen den Mann sind Ermittlungen wegen des Verdachtes der sexuellen Belästigung aufgenommen worden.