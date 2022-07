Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Dienstagnachmittag ein achtjähriges Mädchen in einem Linienbus unsittlich berührt haben soll. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 17.45 Uhr in der Linie 72 von Oggersheim in Richtung Ruchheim. Der Mann soll dem Kind ans Gesäß gefasst haben. Beide verließen in Ruchheim den Bus. Der Mann sei dann zu Fuß auf der Maxdorfer Straße in Richtung Oggersheimer Straße weggegangen. Er ist etwa 30 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß und schlank. Er hat kurzes blondes Haar und einen rötlichen Dreitagebart. Er trug eine blaue Arbeitshose, dunkle Schuhe, ein T-Shirt und eine weiße FFP2-Maske. Außerdem hatte er eine schwarze Tasche dabei. Die Polizei sucht Zeugen für den Übergriff und bittet unter Telefon 0621 963-2222 um Hinweise auf den mutmaßlichen Täter.