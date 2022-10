Ein Autofahrer hat laut Polizei am Montag gegen 11 Uhr in Heidelberg das Lastenfahrrad einer Frau nach dem Überholen geschnitten, indem sich ihr Sohn befand. Die Mutter musste mit ihrem Rad ausweichen, der Fünfjährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß mit dem Pkw. Der Autofahrer flüchtete. Aufgebracht schlug die 38-jährige Radfahrerin noch gegen das Auto, auch auf die Schreie der Frau reagierte der Verursacher nicht. Die Frau stürzte. Geistesgegenwärtig zückte sie noch ihr Mobiltelefon und fotografierte das flüchtende Auto des Täters. Ein Passant half der Frau auf. Die Radfahrerin blieb – im Gegensatz zu ihrem Sohn – unverletzt. Die Mutter begab sich mit dem Jungen in medizinische Behandlung und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Autofahrer wird wie folgt beschrieben: Mitte 50, kleine kräftige Statur, kurze schwarze Haare, Bart (möglicherweise Vollbart), Brille. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 174-0. Die Polizei appelliert an das Gewissen des Autofahrers, sich freiwillig zu melden.