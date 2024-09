Ein elfjähriger Junge ist am Dienstag, 10. September, gegen 8.15 Uhr in Ludwigshafen beim Überqueren der Bürgermeister-Grünzweig-Straße leicht verletzt worden. Ein 54-jähriger Autofahrer streifte ihn, als der Junge in Richtung Friedenspark auf Höhe einer Verkehrsinsel ging, so die Polizei in einer Mitteilung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ludwigshafen zu melden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Telefon 0621 9632222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.