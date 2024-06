Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend kurz nach 21 Uhr ist im Bereich der Haltestelle Gadamerplatz in der Heidelberger Bahnstadt ein achtjähriges Kind verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilt, hat ein bislang unbekannter Fahrradfahrer im Vorbeifahren das Kind mit seinem Lenker am Kopf getroffen. Anschließend habe er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Das Kind zog sich den Beamten zufolge eine Platzwunde zu und wurde von der Mutter in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen sei bislang noch nichts bekannt. Hinweise unter Telefon 06221 18570.