An der Straßenbahnhaltestelle Untermühlaustraße im Stadtteil Mannheim-Neckarstadt ist es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Kind verletzt wurde. Wie die Polizei weiter mitteilt, ist der 13-jährige Junge gegen 7.30 Uhr wohl unachtsam über die Straßenbahnschienen gelaufen und dabei von der einfahrenden Straßenbahn am Rucksack erfasst worden. Den Beamten zufolge wurde der Junge wenige Meter mitgezogen, geriet jedoch nicht unter die Bahn. Er habe sich glücklicherweise nur leicht verletzt, sei für weitere Untersuchungen jedoch in ein Krankenhaus gebracht worden. Im Bereich der Unfallörtlichkeit kam es laut Polizei zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.