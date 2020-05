Ein Kind hat einen Straßenbahn-Fahrer zu einer Vollbremsung gezwungen. Der etwa zwölfjährige Junge war am Samstagabend gegen 18 Uhr in „Vogelstang-West“ in Mannheim mit seinem Fahrrad auf den Gleisen unterwegs, als eine Tram anrauschte. Wie sich erst später herausstellte, war eine 61-jährige Frau durch die Vollbremsung in der Bahn gestürzt. Sie zog sich laut Polizei Verletzungen zu. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Strecke war anschließend für etwa 45 Minuten gesperrt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Der Junge hatte laut Beschreibung dunkle Haare und trug ein blaues Trikot des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim.