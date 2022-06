Die Polizei sucht nach einer E-Scooter-Fahrerin, die am Montag gegen 16 Uhr in Oggersheim (Ecke Buschweg/Wormser Straße) ein neunjähriges Kind angefahren hat. Die Verursacherin flüchtete nach dem Zusammenstoß. Das Kind befuhr mit seinem Rad den Gehweg in Richtung Studernheim aus Richtung Melm kommend und wurde von der zügig um die Kurve fahrenden E-Scooter-Fahrerin erfasst. Das Kind stürzte und zog sich eine leichte Verletzung zu. Die E-Scooter-Fahrerin hat dunkle Haare und trug goldene Ohrringe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2403.