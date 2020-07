Ein Autofahrer hat am Montagabend in Mundenheim ein siebenjähriges Kind angefahren und ist dann geflüchtet. Dank einer Zeugin konnte die Polizei den Fahrer ermitteln: einen 52-jährigen Frankfurter. Wie die Polizei weiter mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 19.15 Uhr an der Kreuzung Rheingönheimer-/ Wasgaustraße. Dort stieß das Auto mit dem fahrradfahrenden Kind zusammen, das stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der Autofahrer hielt kurz an, fuhr dann aber weiter. Eine Zeugin fotografierte das flüchtende Auto. Die Polizei konnte den Flüchtenden in der Nähe des Unfallortes stoppen. Der 52-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrerflucht rechnen.