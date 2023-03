Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mobbing ist an Schulen immer wieder ein Problem und führt bei den Betroffenen zu großem Leid. Um schon frühzeitig dagegen anzugehen, hat der aus dem Kinderkanal Kika bekannte TV-Moderator Tom Lehel ein Präventionsprogramm für Grundschulen entwickelt – und war damit an der Karl-Kreuter-Schule in der Notwende zu Gast.

Für Tom Lehels Anti-Mobbing-Präventionsprogramm mit dem Titel „Wir wollen Mobbing-Frei!“ ist die Turnhalle der Karl-Kreuter-Schule mit Stühlen möbliert. Die