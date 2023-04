Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Bodenbrüter will in Ludwigshafen hoch hinaus. Auf den begrünten Flachdächern im Gewerbegebiet Westlich B9 hat sich der vom Aussterben bedrohte Kiebitz eingerichtet. Landesweit gibt es nur noch 72 Brutpaare, 16 davon haben sich in Oggersheim angesiedelt, vermutet der Ornithologische Arbeitskreis.

„Ich werde die Kiebitze im Rahmen meiner Bachelorarbeit beobachten“, erläutert Fabian Hüttel, Student an der Technischen Hochschule Bingen. Genauere Daten soll das gemeinsame Forschungsprojekt