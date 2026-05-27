Die Kickers Neuhofen kehren als B-Klasse-Meister nach einem Jahr wieder in die A-Klasse zurück. Ein Blick auf die besonderen Momente der Saison und die Qualität im Kader.

Wie vor zwei Jahren sind die Kickers Neuhofen als Meister in die Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt aufgestiegen. In dieser Saison hatten sie am Ende zwei Zähler mehr auf dem Konto als der schärfste Konkurrent SG Böhl-Iggelheim. Der Triumph wurde bis spät in die Nacht gefeiert.

Die damaligen 66 Punkte hätten in der Serie 2025/26 nur zu Rang drei gereicht. Wie besonders die abgelaufene Serie für den jungen Verein war, der erst fünf Spielzeiten absolviert hat, zeigt ein Blick auf die Bilanz. Die Kickers verloren zwar zum Auftakt ohne etliche Urlauber 0:1 in Otterstadt, blieben danach aber in den restlichen 27 Punktspielen ungeschlagen. Dabei gab es 23 Siege und vier Unentschieden. Außerdem gewannen die Neuhofener in Maikammer mit einem kaum gefährdeten 5:1-Erfolg gegen die SpVgg Rödersheim erstmals den Kreispokal und somit das Double aus Meisterschaft und Cupsieg. Aus den Fehlern der Abstiegssaison 2024/25 hat man offenbar gelernt.

Duell mit Böhl-Iggelheim

„Es war eine traumhafte Saison. Ich habe von Anfang an geglaubt, dass wir es schaffen können, auch wenn das Ziel lautete, einen Platz unter den Top Drei zu erreichen“, sagt Trainer Sebastian Schiller. Der Motor kam recht schnell auf Touren, auf das 0:1 zum Auftakt folgten sieben Erfolge in Serie, meist Kantersiege. Trotzdem dauerte es bis zum 3. Dezember, ehe die Kickers mit einem 4:0-Sieg bei TuS Altrip II erstmals die Tabellenführung übernahmen. Längst war die Mannschaft eingespielt, körperlich fit und spielfreudig. „Ich hatte gedacht, dass es länger ein Vierkampf bleiben wird, am Ende war es jedoch ein Duell mit Böhl-Iggelheim“, verdeutlicht der 32-jährige Übungsleiter.

Kickers-Trainer Sebastian Schiller. Foto: Niklas Becker/oho

Dass der Titel trotz der imponierenden Serie wegen der Hartnäckigkeit Böhl-Iggelheims kein Selbstläufer war, zeigten die letzten Minuten am letzten Spieltag, als der ASV Schwegenheim nach dem Anschlusstreffer in der 80. Minute für Unruhe sorgte. „Da haben wir Dominanz und Spielkontrolle verloren und sind wie schon in Waldsee nervös geworden“, räumt Schiller ein. Der Kräfteverschleiß der anstrengenden Wochen sei im Endspurt sehr hoch gewesen. Erst mit dem erlösenden 3:1 von Rayan El Madani in der Nachspielzeit war der für die Meisterschaft notwendige Sieg in trockenen Tüchern. Das Aufatmen aller, die es mit den Kickers halten, war fast spürbar.

Breiter Kader

„Nach dem Abpfiff hat erst einmal die Erleichterung überwogen. Wir waren uns vor Freude in den Armen gelegen“, schildert der Coach die ersten Minuten als Meister. Es gab Musik auf dem Sportplatz, und das eine oder andere Bierchen wurde getrunken. Zügig ging es aber zurück nach Neuhofen, wo weiter gefeiert wurde. „Gegen 1 Uhr bin ich los, weil ich am nächsten Tag Schule hatte“, berichtet Schiller, der in Mosbach als Gymnasiallehrer Geschichte und Sport unterrichtet. Der harte Kern habe bis in die Nacht den Titel begossen und den Pokalsieg nochmal gleich mit. Doublesieger wird man schließlich nicht jedes Jahr.

Die Stärken der Mannschaft sieht der Trainer in der Breite des Kaders sowie im schnellen Umschaltspiel nach vorne, was zu vielen Möglichkeiten und großer Torgefahr geführt habe. Nicht umsonst haben die Kickers mit 123 Treffern die mit Abstand meisten Tore erzielt. Die nur 28 Gegentreffer weisen Neuhofen aber auch als abwehrstärkstes Team aus. „Wir haben es geschafft, uns defensiv zu stabilisieren. Dennoch haben immer wieder Nachlässigkeiten zu vermeidbaren Gegentoren geführt“, moniert der Coach. Ein Manko ist das hohe Durchschnittsalter der Gruppe. „Wir haben etliche Akteure um oder über 30, die teilweise Familienväter sind. Da sind nicht immer alle in jedem Training da“, erklärt Schiller. Über die Runde gesehen sei das Team aber fleißig und fit gewesen.

Trainer als Option

Die attraktive und immer nach vorne ausgerichtete Spielweise habe auch dafür gesorgt, dass der Zuschauerzuspruch nach oben gegangen sei. Zu den herausragenden Spielern in der Offensive zählen Kapitän René Reichert (33) und Rayan El Madani (26), die beide flexibel einsetzbar sind und sich gut ergänzen. Der zentral im Zentrum oder auf der Zehn agierende Reichert (26 Tore) und El Madani (24), der als Mittelstürmer agiert, aber auch über den Flügel angreifen kann, kommen zusammen auf 50 Treffer. In der Torschützenliste der Liga belegen sie die Plätze drei und vier. Mit diesem Duo sind die Kickers schwer auszurechnen.

Leistungsträger ist auch Abwehrchef Fabian Gaupp (33), der eine tolle Zweikampfquote habe und mit seiner Kopfballstärke für viel Stabilität in den hinteren Reihen sorgt. Auch zwei jüngere Spieler haben in der abgelaufenen Runde von sich reden gemacht: Robin Hetterich (25) habe eine tolle Entwicklung genommen. „Er hat Zug zum Tor, ist spielstark, koordiniert und kommuniziert gut“, beschreibt der Coach den früheren Oppauer. Auch der in der Abwehr variabel eingesetzte Yannic Zimmermann (24) habe als Offensivverteidiger überzeugt. Und der Trainer selbst, der wegen eines Kreuzbandrisses lange ausgefallen war? „Ich bin relativ fit und schmerzfrei und kann, wenn nötig, eine Option sein“, blickt Schiller nach vorne.