Am Samstag ist der letzte Arbeitstag von Astrid Reuter, der Chefin des Bio-Feinkostgeschäfts „Kichererbse“ in der Mundenheimer Straße in Süd. Die Geschäftsfrau und engagierte Bürgerin geht nach 42 bewegten Jahren in Ludwigshafen in den Ruhestand und übergibt ihren Laden in die Hände ihrer Mitarbeiterin Maria Helm.

Das wird am Samstag von 10 bis 13 Uhr am und im Geschäft gefeiert. Dazu gibt es auch Musik der Gruppe Gypsi Gold. Die Musiker, die aus Bulgarien stammen, aber schon seit Jahren in der Pfalz leben und musizieren, mischen in ihrem Programm typische Balkanmusik mit internationaler Folklore. Auch der Jazz spielt eine Rolle.

Astrid Reuters Nachfolgerin schätzt die gute Atmosphäre in dem kleinen Bio-Laden und den persönlichen Bezug zu den Kunden sehr. Daran soll sich auch im neuen Jahr nichts ändern, betont Maria Helm.