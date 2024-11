Ab sofort können Karten für die Prunk- und die Seniorensitzungen der Rheingönheimer KG Klotzgrumbeer erworben werden, wie die KG mitteilt. Die Prunksitzung ist am 18. Januar, 19 Uhr, die Seniorensitzung am 16. Februar, 14.11 Uhr (jeweils im Vereinsheim, Hauptstraße 246). Abgeholt werden können Tickets am 11. und 12., am 18. und 19. November, jeweils 18 bis 20 Uhr, sowie am 7. Dezember, 11 bis 13 Uhr. Kontakt unter Telefon 0621 555980.