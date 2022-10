Wegen eines Krankheitsfalls muss die Schlagerparty mit „Rokko Rubin und den Schlagerjuwelen“ (8. Oktober) der KG Eule abgesagt werden. Die erworbenen Tickets werden laut der Friesenheimer Karnevalgesellschaft zurückerstattet. Der Veranstalter bittet darum, dass die Karten an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden. Fragen werden per E-Mail an kartenbestellung@kg-eule.de beantwortet.