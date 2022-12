Die Friesenheimer Karnevalgesellschaft (KG) Eule hat die Veranstaltung „Närrisch im Duett 2023“ aus wirtschaftlichen Gründen abgesagt, wie KG-Vorsitzender Andreas Landwehr mitteilt. Geplant war nach zweijähriger Pause, am Sonntag, 29. Januar, in den Pfalzbau zur festlichen Prunksitzung einzuladen. Der Vorstand habe sich vor einigen Wochen zusammengesetzt und festgestellt, dass die Kosten stark gestiegen seien. Gleichzeitig sei nicht kalkulierbar, wie viele Menschen den Weg in den Pfalzbau finden würden. Angesichts der hohen Inflation schränkten die Menschen ihren Konsum ein. Darüber hinaus gebe es eine gewisse Zurückhaltung wegen der Infektionslage. „Das wirtschaftliche Risiko ist nicht tragbar für einen gemeinnützigen Verein. Nach Abwägung aller Parameter sind wir zu dem Entschluss gekommen, abzusagen. Es ist uns sehr schwergefallen, denn die Vorfreude war nach der Pause groß“, erläutert Landwehr.

Diese Veranstaltungen finden statt

Weitere Veranstaltungen seien von der Absage nicht betroffen: am 8. Januar, 14.11 Uhr, die Sitzung für ältere Bürger, Karten für sieben Euro, am 11. Februar, 19.11 Uhr, die Miljöh-Sitzung der KG Eule und der Huddelschnuddler, Karten für 15 Euro. Tickets können per E-Mail an kartenbestellung@kg-eule.de oder per Whatsapp (0177 1821897) reserviert werden.