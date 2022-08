Einen hohen Sachschaden hatte ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am Samstagnachmittag zur Folge. Ein zweiter Unfallverursacher ist geflüchtet.

Gegen 16.15 Uhr kollidierte laut Polizei in der Mundenheimer Straße (Süd) zunächst das Fahrzeug eines 24-Jährigen mit einem am Fahrbahnrand geparkten Wagen. Der wiederum wurde auf das davor abgestellte Fahrzeug aufgeschoben. Der Unfallverursacher kam quer zur Fahrbahn zum Stehen und konnte nicht mehr weiterfahren. Verletzt wurde bei den Kollisionen niemand, der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Audifahrer flüchtet

Der Fahrer eines weißen Audis der Q-Reihe, der die Unfallstelle unmittelbar nach den Karambolagen passierte, touchierte mangels Sicherheitsabstand beim Vorbeifahren das Heck des Wagens des Verursachers und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Diesen Folgeschaden beziffert die Polizei auf etwa 2000 Euro.

Zeugenhinweise, insbesondere zu diesem Fahrer, an die Polizeiinspektion 1, Telefon 0621 963-2122, oder per E-Mail anpiludwigshafen@polizei.rlp.de.