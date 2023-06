Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem 37:22 (18:11)-Erfolg über den HC Koblenz verteidigte die FSG Ketsch/Friesenheim den zweiten Tabellenplatz in der Oberliga der Damen. Erfolgreichste Werferin Rebecca Brecht mit acht Treffern. Im Mittelpunkt stand jedoch die Jüngste.

Medina Martinovic feierte in diesen Tagen ihren 16. Geburtstag und ist damit noch in der B-Jugend spielberechtigt. Am Samstag erhielt sie als Geburtstagsgeschenk erstmals Einsatzzeit in der Damenoberliga,