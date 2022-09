Friesenheim ist startklar, die Kerwe kann am Wochenende beginnen. Wie es im Stadtteil Tradition ist, beginnt die Kerwe mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Pauluskirche.

Dieser startet am Freitag um 17.30 Uhr. In Regie der Marketinggesellschaft Lukom werden elf Schausteller mit Bratwurst, Dampfnudeln, Crêpes, Cocktails, Autoscooter, Kinderkarussell, einem (kleinen) Riesenrad und Belustigungsständen vertreten sein. Neben einer großen Schießbude, einem Glücksrad, Ball- und Pfeilwerfen ist mit einem „Zuckerwagen“ auch für Naschkatzen gesorgt.

Nicht nur die Süßigkeiten sorgen für Kaloriennachschub. Auch die Waffeln, die die Pauluskirche verkauft, halten mit. Die Kirchturmklause der protestantischen Gemeinde öffnet zur Kerwe ebenfalls ihre Pforten. Während sie bereits am Freitag ihre Gäste empfängt, findet die offizielle Eröffnung am Samstag um 15 Uhr auf dem Otto-Buckel-Platz statt.

Ein Festzelt wird – wie in der Vergangenheit – zwar nicht aufgestellt. Ansonsten bleibt sich die Kerwe aber ihren Traditionen treu. Die „Kerweredd“ wird am Eröffnungstag um 18 Uhr in der Pauluskirche vom „Kerweborsch“ Michael Stein vorgetragen. Die Senioren erwartet die Kirchturmklause montags ab 14 Uhr. Die jüngsten Friesenheimer sind sonntags um 11 Uhr zum Krabbelgottesdienst in der Pauluskirche eingeladen.

Auch das beliebte Kerwe-Café ist wieder am Start, allerdings in diesem Jahr im „Eichbaum“-Ausschank. Ebenfalls dabei: Die Traditionsgaststätte „Schwarze Katz“ in der Bauernwiesenstraße, deren Erlöse für den guten Zeck bestimmt sind. Diese sollen an den Museumsverein und die „Street Docs“ gehen.

Neu in diesem Jahr: Am Kerwesonntag geben die Pfadfinder Stamm Graf von Zinzendorf mit einem „Tag der offenen Jurte“ von 12 bis 16 Uhr Einblicke in das Pfadfinderleben. Wer wissen möchte, was Pfadfinder machen, kann hineinschauen. Wie es die Friesenheimer kennen, wird die Kerwe am Dienstag mit einem Funzelabend in der Kirchturmklause abgeschlossen. Dazu spielt die Formation „Uff de Walz“.