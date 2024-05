Die Pfingstweide übernimmt ab 18. Mai den Auftakt der Kerwesaison 2024 in Ludwigshafen und feiert bis 21. Mai ihre Stadtteilkerwe. Offizielle Kerwe-Eröffnung durch Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) auf dem Kerweplatz, Budapester Straße, ist am Samstag, 18. Mai, um 15 Uhr. Für die kleinen Besucher gibt es ein Kinderkarussell, die etwas Größeren freuen sich auf den Kettenflieger. Weitere Angebote sind ein Schießstand, eine Mandelbrennerei, Spielautomaten, Ball- und Pfeilwerfen, Angelei sowie eine Kerwe-Konditorei, ein Eiscafé und ein Verkaufsstand mit Schmuck und Lederwaren. Hunger und Durst stillt in diesem Jahr die Firma Fahlbusch, die mit einem Imbiss- und Ausschankwagen sowie einem kleinen Biergarten für die Besucher vor Ort ist.