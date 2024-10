Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in Maudach Johann Mayer getroffen. Der 67-Jährige stammt aus Rumänien, lebt aber schon seit 1992 in dem Stadtteil und hilft dort auf der Kerwe seit Jahren bei der katholischen Jugend mit.

Mussten Sie sich bei diesem Wetter zum Besuch der Kerwe zwingen?

Bei gutem Wetter ist es natürlich leichter, aber wir treffen uns jedes Jahr