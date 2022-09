Kerwezeit in Ruchheim: Mit Fanfarenstößen leiten die Turmbläser am Freitag um 16 Uhr das fünftägige Fest ein. Am Abend serviert der TV Deftiges zum zünftigen Schlachtfest.

Offiziell eröffnet wird die Kerwe am Samstag um 16 Uhr durch Ortsvorsteher Dennis Schmidt (CDU), dem Gesangverein und der Chorgemeinschaft auf dem Schlossplatz. Bereits ab 14 Uhr nehmen die Schloßhogger, Ruchheim Aktuell, der SV und der TV den Kerwebetrieb auf, den sie auch an den Folgetagen bis Dienstag unternehmen. Die Schloßhogger gestalten am Samstagabend auch eine Klamaukshow „Die steppenden Deppen“.

Ökumenischer Gottesdienst

Am Sonntag wird um 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert, den der Posaunenchor mitgestaltet. Zum Frühschoppen spielt die TC Big Band. Am Montag gibt’s zum Mittagessen Leberknödel vom TV. An allen vier Tagen bäckt der Freundeskreis der TV-Handballer Kartoffelpuffer. Auch die Landfrauen, der Musikverein Oggersheim und der Evangelische Krankenpflegeverein bringen sich in die Organisation ein. Die Stadt lädt am Montag ab 14.30 Uhr zu einem Seniorennachmittag ein.

Mit Einbruch der Dunkelheit wird die Kerwe am Dienstag mit einem Trauermarsch beerdigt.