Von einer „absolut problemlosen Kerwe“ (19. bis 23. August) berichtete Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) in Rücksprache mit der Polizei bei der Ortsbeiratssitzung am Dienstagabend. Zwar habe es am Samstag einen Polizeieinsatz gegeben, aber der war übersichtlicher, als es bei mehreren Einsatzwagen den Anschein hatte. So war die Polizei zu einer „Schlägerei mit mehreren Beteiligten“ gerufen worden und reagierte darauf mit entsprechender Personalstärke. Letztlich waren jedoch nur zwei Personen in die Schlägerei verwickelt. „Allerdings gab es im Rahmen der Kerwe auch eine Bürgerbeschwerde“, berichtete der Ortsvorsteher. Er versucht, diese Beschwerde im Gespräch mit dem Bürger und der Arbeitsgemeinschaft der Oppauer Vereine (Arge) zu klären.